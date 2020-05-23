لبنان | احتراق غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في عمشيت

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعملت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل على إخماده واقتصرت الاضرار على الماديات. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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