كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلن أنّه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان (5 مقيمين و6 مغتربين). كما بلغ عدد الشفاء: 687 المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – غرفة إدارة الكوارث: 5 إصابات من المقيمين و6 من الوافدين إثر فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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