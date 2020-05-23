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وكان في استقبالهم الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة وخضعوا جميعا للاجراءات والتدابير المتبعة عند وصول أي رحلة من الخارج، ومن ثم نقلوا الى الفنادق المخصصة لهم في بيروت.
وتجدر الإشارة الى ان طائرة مصرية أقلت ظهر اليوم ما يقارب 71 مواطنا من الجنسية المصرية الى القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وصول طائرتين من لارنكا والدوحة ومغادرة طائرة تقل مصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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