لبنان | وصول طائرتين من لارنكا والدوحة ومغادرة طائرة تقل مصريين

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وكان في استقبالهم الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة وخضعوا جميعا للاجراءات والتدابير المتبعة عند وصول أي رحلة من الخارج، ومن ثم نقلوا الى الفنادق المخصصة لهم في بيروت.

وتجدر الإشارة الى ان طائرة مصرية أقلت ظهر اليوم ما يقارب 71 مواطنا من الجنسية المصرية الى القاهرة.