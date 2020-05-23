لبنان | تشييع الشابة آيا هاشم التي قتلت قبل أيام في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأمت الصلاة على جثمانها أمام البلدة بعدها وريت الثرى في جبانة البلدة. وأشار والد أيا إلى أن ابنته “كانت ناشطة في الحقل الاجتماعي وهي طالبة محاماة”. وذكر أنّ السلطات البريطانية اتصلت به وأفادته بأنها أوقفت خمسة أشخاص بتهمة القتل والشروع بالقتل وهم قيد التحقيق. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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