لبنان | بودرة مزورة جاهزة للتعبئة بأكياس مسحوق التنظيف في قبضة “الجمارك”

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتم على الاثر مداهمة المستودع التابع لصاحب البضاعة وعُثر بداخله على كمية ضخمة من البودرة المزورة الجاهزة للتعبئة بأكياس مسحوق التنظيف الفارغة. وتم ضبط الادوات والآلات المستخدمة لهذا الغرض، وختم المستودع بالشمع الاحمر واقتيد المخالفين الى مركز شعبة المكافحة البرية في الزهراني لاجراء المقتضى القانوني تحت اشراف القضاء المختص. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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