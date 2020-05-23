احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقد اصيب ابو زيد بجروح تم نقله الى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية للمعالجة.
وكان ابو زيد كتب على صفحته بالفايس بوك “طفّوا إدّام بيت نبيه بري وضوّوا بيوت الناس” .
وعلى اثر ذلك انعقد في مقر حركة امل في النبطية اجتماع بين قيادتي الحركة والحزب الشيوعي اللبناني حضره عن امل المسؤول التنظيمي في الجنوب دكتور نضال حطيط ونائبه حسن سليمان ومسؤول منطقة النبطية في الحركة علي الطراف وعن الشيوعي مسؤول منطقة النبطية المهندس حاتم غبريس وعضو اللجنة المركزية د . جمال بدران.
وبحث الجانبان بالاشكال الذي حصل في كفررمان بين عناصر من امل والحزب والشيوعي.
وللغاية انعقد اجتماع مماثل في بلدة كفررمان حضره ممثلون عن امل والشيوعي وحزب الله ورئيس البلدية هيثم ابو زيد واتفقواعلى تطويق ذيول ماحصل وتبادل الزيارات بين الطرفين لارساء جو من المحبة والمودة .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بسبب انتقاده “بري”.. اشكال وعراك في كفررمان واعتداء على الصحافي بشير أبو زيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.