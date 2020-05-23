احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقال، “نحن في الغرفة نضع نصب أعيننا حماية كل قطاعات الإنتاج، لأننا بذلك نحمي شعبنا وأهلنا، ويدنا ممدودة للجميع من أجل مناقشة كل المشاكل والسعي لإيجاد الحلول الناجعة التي تعيد دورة الحياة الى طبيعتها”.
وختم: “من طرابلس الكبرى ذات التاريخ العريق والمستقبل الواعد، والتي نعول عليها في إعادة بناء لبنان والنهوض به، كل عام ومدينتنا ولبناننا واقتصادنا وعملتنا بخير”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس: نضع نصب أعيننا حماية كل قطاعات الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.