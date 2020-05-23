لبنان | مصلحة الأبحاث الزراعية: لرش الأسمدة قبل الأمطار

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 08:08 مساءً - مشاركة

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تهطل ​أمطار​ متفرقة عصر ومساء اليوم وصباح غد الاحد وتترافق بعواصف رعدية وزخات من البرد. وتتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر وهي ظاهرة فريدة لمثل هذه الفترة من ​السنة​.

ينحسر المنخفض الاثنين مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح حول معدلها. وترتفع تدريجا درجات الحرارة الاسبوع المقبل لتلامس 30 درجة الاربعاء.

ودعت المصلحة ​المزارعين​ الى رش الأسمدة قبل ​الامطار​ والى عدم رش الادوية الزراعية، وطلبت من أصحاب البيوت البلاستيكية الانتباه.