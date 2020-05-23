لبنان | مصلحة الأبحاث الزراعية: لرش الأسمدة قبل الأمطار

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تهطل أمطار متفرقة عصر ومساء اليوم وصباح غد الاحد وتترافق بعواصف رعدية وزخات من البرد. وتتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر وهي ظاهرة فريدة لمثل هذه الفترة من السنة.
ينحسر المنخفض الاثنين مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح حول معدلها. وترتفع تدريجا درجات الحرارة الاسبوع المقبل لتلامس 30 درجة الاربعاء.
ودعت المصلحة المزارعين الى رش الأسمدة قبل الامطار والى عدم رش الادوية الزراعية، وطلبت من أصحاب البيوت البلاستيكية الانتباه.
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