لبنان | خلية الأزمة في المناصف: لأقصى الوقاية بعد التثبت من حالة في بشتفين

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ان “بعد التثبت من إصابة شاب من أبناء بلدة بشتفين،آت من الإغتراب ومقيم خارج البلدة، بفيروس كورونا، ومن خلال المتابعة، تبين أن المصاب قد حجر نفسه منذ عودته من الخارج ولم يقم بالإختلاط مع أي شخص سواء من أفراد عائلته أو معارفه”.
واضاف البيان: “إننا وإذ نتمنى له الشفاء العاجل، نؤكد للجميع عدم الإستهتار، وإتخاذ أقصى درجات الوقاية، كالإلتزام بمعايير التباعد الإجتماعي، وإرتداء الكمامات وإتباع التدابير الضرورية كافة”.
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