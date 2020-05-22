لبنان | بلدية أنفه: نتيجة إيجابية لفحص كورونا لأحد الوافدين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتتابع البلدية مع الاجهزة المختصة الحجر المنزلي للاصابة المذكورة وتحدد المخالطين المحتملين.

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