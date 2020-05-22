كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واشار بيان البلدية الى انها ستقوم غدا بالتعاون مع وزارة الصحة بفحوصات مخبرية للأشخاص المخالطين للمصابين الجدد ويبلغ عددهم 40 شخصا.

وختم البيان :” بما أن الوباء أصاب أهلنا بشكل مباشر، أصبح لزاما علينا جميعا إتخاذ أقصى إجراءات الوقاية (التباعد الإجتماعي، إرتداء الكمامات والقفازات وعدم التجمّع في الأماكن العامة، المسجد، الساحة والمدافن وغيرها).

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الوردانية: تسجيل 3 إصابات جديدة وغداً فحص 40 مخالطاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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