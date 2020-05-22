لبنان | دريان: الأحد أول أيام عيد الفطر

“لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال. وعليه، فإن يوم غد السبت في 23 أيار هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الأحد في 24 أيار 2020م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1441.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

وسوف يؤدي مفتي الجمهورية صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند السادسة والربع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في وسط بيروت. ويعتذر المفتي دريان عن تقبل التهاني بالعيد”.