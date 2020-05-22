لبنان | تعذّر رؤية هلال شوال… وعيد الفطر الأحد

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وأكد مراسل “العربية”، مساء الجمعة، تعذر رؤية هلال شوال في مرصد الأهلة بمدينة تمير.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان.
وطالبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.