لبنان | غرفة العمليات الوطنية: بالأرقام.. هكذا توزعت خارطة إنتشار “كورونا” في لبنان

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وفي هذا السّياق، نشرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للسرايا الحكومية، تقريرها اليومي حول آخر مستجدات فيروس “كورونا” المُستجد في لبنان.

وأعلن التقرير، عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 1068 بعد تسجيل 62 حالات جديدة”، موضحًا أن “عدد الوفيات بلغ 26 فيما حالات الشفاء 663″.

وبحسب التقرير، تصدَّر قضاء بيروت القائمة من حيث عدد الإصابات بـ”كورونا” حيث سجّل 218حالة، واحتل قضاء المتن المرتبة الثانية حيث سُجِّل فيه 158حالة أما قضائي كسروان وبعبدا فاحتلا المرتبة الثالثة بـ 88 حالة في كل قضاء، ليأتي قضاء بشرّي في المرتبة الرابعة بـ 73 حالة، وقضاء عكار في المرتبة الخامسة بـ71 حالة.

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وأشار التقرير، إلى أن “42% من حالات كورونا أصابت الإناث، و58% أصابت الذكور”.

وكان لافتاً اليوم تصريح وزير الصحة حمد حسن على “ضرورة دمج الجهود في هذه المرحلة للحد من التفشي المجتمعي للوباء وآثاره الكارثية، وذلك في ضوء الأرقام الصادرة بعد أسبوع من المرحلة الثالثة من عودة المغتربين وبعد انتقال العدوى في المحكمة العسكرية وانتشار الإصابات في مختلف المناطق اللبنانية”.

وأكد الوزير حسن أنه “على الرغم من الحالات المحدودة للتفشي المجتمعي، تبقى خطة التدخل ضرورية للمحافظة على محدودية هذه الحالات والتحضير للعودة الآمنة بعد مرحلة التعبئة.