لبنان | إستجواب نائب نقيب الصيارفة وآخرين وتركهم بكفالات مالية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 04:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بجرم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وتركهم لقاء كفالات مالية تفاوتت بين عشرة ملايين ومئة مليون ليرة لبنانية. واستأنفت النيابة العامة المالية القرار لدى الهيئة الاتهامية في بيروت.

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