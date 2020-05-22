كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك منع فيه إقامة التجمعات والانشطة الرياضية وفتح دور الملاهي والحدائق وميدان الخيل، ومنع ايضاً وضع العاب للأطفال في الساحات والطرقات العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تعميم جديد لوزير الداخلية حول الانشطة الرياضية ودور الملاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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