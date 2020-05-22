لبنان | عطلة الصحافة في عيدي الفطر والتحرير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “لمناسبة عيد الفطر السعيد وعيد المقاومة والتحرير المحدد في 25 أيار من كل عام، تتوقف الصحف عن العمل أيام السبت والاحد والاثنين في 23 و24 و25 أيار ، لتعاود الصدور صباح الاربعاء في السابع والعشرين منه”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.