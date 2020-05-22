لبنان | سبع رحلات لطيران الشرق الاوسط تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم

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ومن المقرر أن تصل اليوم الى المطار ابتداء من الواحدة من بعد ظهر اليوم سبع رحلات تقل مواطنين لبنانين اولها من اسطنبول، فالرياض عند الثانية، والدمام عند الرابعة.
وتصل عند السادسة من مساء اليوم رحلة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها عند العاشرة رحلة من دبي، والرحلة الاخيرة لهذا اليوم فستكون من لندن عند الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل.
وتجدر الإشارة إلى ان رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR في البلدان التي سيغادرونها وسيسلمون نتائج الفحوصات الى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة الذي سيكون في استقبالهم في المطار لإتمام كافة التدابير والإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.