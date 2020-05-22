لبنان | بلدية أنفه: حالة إيجابية لأحد الوافدين من الكويت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتتابع البلدية مع الأجهزة المختصة الحجر المنزلي للإصابة المذكورة وتحديد المخالطين المحتملين. ودعت البلدية المخالطين لأي وافد من الكويت على طائرة 19 أيار التواصل مع البلدية بالسرعة الممكنة لمتابعة الإجراءات والتدابير الوقائية.

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