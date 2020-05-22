كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويذكر ان التحقيقات القضائية اظهرت ان ملكية حمولة الباخرة تعود لشركة Bb energy لاصحابها بهاء ووليد البساتنة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضية غادة عون قررت حجز باخرة الفيول ASOPOS لعدم مطابقتها المواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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