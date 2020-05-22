كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتقوم جامعة الـLAU بالتعاون مع وزارة الصحة بسمح شامل لكافة المناطق اللبنانية وإجراء فحوص PCR لأكبر عدد ممكن من المواطنين لمعرفة دى انتشار وباء كورونا. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فريق طبي في روم يقوم بإجراء فحص PCR لـ38 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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