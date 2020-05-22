لبنان | الهيئة الاتهامية في بيروت وافقت عل تخلية سبيل مازن حمدان ووسام سويدان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بتخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية.

كما قررت الهيئة منعهما من السفر لمدة أربعة أشهر. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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