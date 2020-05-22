لبنان | سلسلة من التدابير والاجراءات الوقائية لبلدية بليدا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

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وجاء في البيان، “من باب الحرص على أهل بلدتنا الكرام وحفاظا على السلامة العامة في ظل انتشار الفايروس المستجد، نأمل منكم التقيد والالتزام بالإرشادات التالية خلال فترة العيد المبارك:

– تجنب الزيارات العائلية والإقتصار على المعايدة عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي

– تجنب زيارة كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر عرضة لالتقاط الفايروس (مرضى القلب، ضغط، سكري، سرطان)

– الابتعاد عن التجمعات في الساحات والأماكن العامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة

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– اتباع وسائل الحماية العامة أثناء زيارة القبور في فترة العيد، الحرص على ارتداء القفازات والكمامات أثناء التنقل

– المحافظة على المسافة الآمنة مع الآخرين والتي لا تقل عن المترين

– تعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر بما لا يقل عن 20 ثانية

– الحرص على عدم الاكتظاظ والتجمعات في المحلات الغذائية والملاحم والأفران والاستفادة من خدمات التوصيل المنزلي.

وذكرت البلدية بأن “فتح البلد وتخفيف إجراءات التعبئة لا يعني التهاون وعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك للحفاظ على سلامتكم وعائلاتكم.