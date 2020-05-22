لبنان | مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز تعتذر عن اقامة صلاة الجماعة بالفطر بسبب “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودعت “المؤمنين للمحافظة على الصلاة والتضرّع إلى الله تعالى بالدعاء لأنه خير مسؤول وأعظم مأمول”.

وسيوجّه شيخ العقل رسالته بهذه المناسبة المباركة ويعتذر عن تقبّل التهاني، “سائلينه تعالى أن يعيد هذه المناسبة في ظروف أحسن حالاً على وطننا وأمتنا”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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