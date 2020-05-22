احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
واشارت البلدية في بيان،الى انه “نظرا للتطورات الخطيرة والمتسارعة والازدياد في عدد الاصابات بمرض الكورونا الذي طال بقاعنا الحبيب، وحرصا على سلامة أبناء بلدتنا الأعزاء، ومنعا من تفشي مرض كورونا المستجد ضمن بلدة بر الياس، اتخذ القرار باقفال جميع المؤسسات والمحلات التجارية بإستثناء محلات بيع المواد الغذائية والملاحم والافران والصيدليات، مع الاخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية في ما يتعلق بالنظافة والسلامة العامة، كما ويمنع على الباعة المتجولين التجول داخل البلدة تحت طائلة المسؤولية”.
وحذرت البلدية من ان أي مخالفة لهذا القرار سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية، مؤكدة ان “صحتكم أمانة لدينا، نعمل لأجلكم ونرجو تعاونكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية بر الياس اقفلت الاسواق التجارية منعا لتفشي الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.