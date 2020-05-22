لبنان | بالصورة – المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اوقفت عصابة سلب في تعلبايا وسعدنايل

“بتاريخ 10/4/2020، دخل ملثمون الى مزرعة في محلة الروضة – طريق شتورا، واقتحموا منزل الطبيب البيطري فيها، وعمدوا الى تكبيله أمام أعين زوجته وأولاده، وسلبوا مبلغ /17/ مليون ليرة لبنانية، /1500/ دولار أميركي، /300/ ألف ليرة سورية، مصاغا من الذهب وبندقية صيد، ثم لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

على الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المتورطين في القضية، ومن بينهم، كل من السوريين:

ط. ت. (مواليد عام 1982)

ا. ا. (مواليد عام 2000)

م. ا. (مواليد عام 1999)

ي. ق. (مواليد عام 2002)

Advertisements

بتاريخ 16/5/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفذت قوة من الشعبة مداهمات متزامنة في بلدتي تعلبايا وسعدنايل، تمكنت في خلالها من توقيف جميع المشتبه بهم المذكورين.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عملية السطو المسلح الذي استهدف المزرعة في محلة الروضة، وانهم تقاسموا في ما بينهم المبالغ المالية الناتجة عن عملية السرقة. كما اعترفوا بسرقة محل في تعلبايا، ودراجة آلية ضبطت خلال المداهمات – وبتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.