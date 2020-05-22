لبنان | قتيلان جراء حادث تدهور مركبة على طريق عام دوحة عرمون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت غرفة “التحكم المروري” عبر “تويتر”، انه عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، حصل حادث تدهور مركبة على طريق عام دوحة عرمون باتجاه بشامون، نتج عنه قتيلان”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.