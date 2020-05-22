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“ما تتعرض له الأطقم والمؤسسات الطبية من تطاول وتعدي على كرامة المهنة وإنسانها خاصة ونحن نواجه وباءّا فيروسياً فتّاك ، وبوقت أبدع هذا القطاع في المبادرة والمواجهة ولم يتخلى عن واجباته ومسؤولياته رغم قساوة الدهر والظروف”.
وأضافت: “إننا إذ ندين هذه الارتكابات والتعديات نلفت إلى ضرورة القيام بالتحقيقات والأحكام السريعة بهذا الخصوص وننوّه بحكمة وشجاعة القيادة العسكرية لجيشنا الوطني على الإجراء المنصف والعادل الذي لم يتأخر إحقاقاً للضمير الطبي والإنساني لهذه الشريحة المضحيّة من مجتمعنا اللبناني”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بيان لوزارة الصحة… “إدانة التطاول على الأطقم والمؤسسات الطبية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.