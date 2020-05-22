كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حيث أودع كل طرف مرشحيه لهذه المناصب بحسب المراكز الموزعة طائفياً لدى رئيس الحكومة. وتدور معارك قوية بين حكومة اللون الواحد على ملف التعيينات ما تطلب تدخل الجهات الدينية لإعطاء رأيها في حل هذه المسألة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الجمهورية

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جلسة الاسبوع المقبل ستشهد مجموعة تعيينات من بينها محافظ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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