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وأصدرت دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي سابقاً قراراً “بتنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ 500 مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.
يشار الى أن “هذا الحجز يأتي على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضا عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض النائب حبيش للقاضية عون”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هادي حبيش يعلق على قرار الحجز على أملاكه: ما بني على باطل فهو باطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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