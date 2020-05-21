لبنان | بعد بيان حاكم مصرف لبنان … كم بلغ سعر صرف الدولار؟

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ويذكر انه رغمَ إقفال عدد كبير من الصرافين محالهم إلتزامًا بقرار النقابة، يقوم بعض الصيارفة عبر “السوق السوداء” ببيع الدولار بـ 4100 – 4200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكانت نقابة الصرافين في لبنان قد أكّدت في وقت سابق ببيانٍ، أن “مؤسسات الصرافة ستستمر في إضرابها المفتوح حتى اطلاق الصرافين القانونيين وفتح محالهم”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.