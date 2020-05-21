لبنان | بعد بيان حاكم مصرف لبنان … كم بلغ سعر صرف الدولار؟

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ويذكر انه رغمَ إقفال عدد كبير من الصرافين محالهم إلتزامًا بقرار النقابة، يقوم بعض الصيارفة عبر “السوق السوداء” ببيع الدولار بـ 4100 – 4200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان قد أكّدت في وقت سابق ببيانٍ، أن “مؤسسات الصرافة ستستمر في إضرابها المفتوح حتى اطلاق الصرافين القانونيين وفتح محالهم”.