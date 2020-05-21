احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقال باسيل في تغريدة عبر “تويتر”، انّ “اقراره سيمنع التحاويل الاستنسابية مستقبلاً”. وسأل، ماذا عمّا سبق حين حُرم اللبنانيون من سحب ودائعهم؟”.
وأضاف، “نحن قدّمنا قانوناً لاستعادة التحاويل ونأمل اقراره في الجلسة المقبلة، وننتظر لنرى من معه”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | باسيل عن قانون استعادة التحاويل: ننتظر لنرى من معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.