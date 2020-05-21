لبنان | باسيل عن قانون استعادة التحاويل: ننتظر لنرى من معه

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وقال باسيل في تغريدة عبر “تويتر”، انّ “اقراره سيمنع التحاويل الاستنسابية مستقبلاً”. وسأل، ماذا عمّا سبق حين حُرم اللبنانيون من سحب ودائعهم؟”.

وأضاف، “نحن قدّمنا قانوناً لاستعادة التحاويل ونأمل اقراره في الجلسة المقبلة، وننتظر لنرى من معه”.