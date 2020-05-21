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وصدر عن جمعية تجار بيروت بيان جاء فيه، “في ضوء الأرقام الصادمة التى صدرت اليوم عن الجهات الرسمية حول أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في لبنان، وتفاديا لتكرار ما شهدناه بالعين المجردة من اكتظاظ مقلق للمارة وحركة شبه طبيعية في الشوارع والساحات، نذكر بالتوصية الحازمة التى كان قد عممها أركان المجتمع التجاري في بيروت والمناطق وبضرورة الإلتزام بمقتضيات الصحة العامة وتدابير الحفاظ على السلامة الصحية من تباعد اجتماعي وضرورة وضع الكمامات واحترام نظام التنقل على أساس اللوحات المفردة والمزدوجة”.
ودعت “كل الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية إلى مناشدة منتسبيها من أجل التزام التعليمات الرسمية والتقيد بالإرشادات التى تم تعميمها سابقا”.
ولفتت إلى أن “القطاع التجاري كان دائما ولا يزال القدوة في تحمل المسؤولية واحترام القوانين والأنظمة المرعية والانضباط، حفاظا على أمن المجتمع اللبناني وسلامة الاقتصاد الوطني على حد سواء”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تجار بيروت بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا: لالتزام مقتضيات الصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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