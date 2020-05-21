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وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
بيروت 184 إصابة
المتن 158 إصابة
كسروان 88 إصابة
بعبدا 86 إصابة
بشري 73 إصابة
عكار 70 إصابة
جبيل 53 إصابة
زغرتا 46 إصابة
الشوف 40 إصابة
صور 27 إصابة
عاليه 25 إصابة
البترون 23 إصابة
زحلة 21 إصابة
طرابلس 20 إصابة
المنية الضنية 20 إصابة
قيد التدقيق 20 إصابة
بعلبك 16 إصابة
صيدا 15 إصابة
الكورة 11 إصابة
النبطية 9 إصابة
مرجعيون 6 إصابة
جزين 5 إصابة
بنت جبيل 4 إصابة
البقاع الغربي 3 إصابة
راشيا 2 إصابة
الهرمل 1 إصابة
وتوزعت الإصابات الـ 63 الجديدة على البلدات كالتالي:
راس النبع ( بيروت) 10 إصابات
سبلين (الشوف) 3
تربل (زحلة) 2
زهراني (صيدا) 1
قبريخا (مرجعيون) 1
مزبود (الشوف) 10
كجدل عنجر (زحلة) 1
المنية الضنية (عكار) 1
نبطية الفوقى (النبطية) 2
غبيري (بعبدا) 2
انفة (الكورة) 1
جديدة القيطع (عكار) 2
شقرا (بنت جبيل) 1
العبدة (عكار) 2
الاشرفية (بيروت) 1
بخعون (المنية الضنية) 1
ببنين (عكار) 1
صفير (بعبدا) 1
النبي عثمان (بعلبك) 1.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تقرير”غرفة العمليات” اليومي: هكذا كيف توزعت إصابات “كورونا” الـ 63 على البلدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.