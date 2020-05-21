كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي: بيروت 184 إصابة

المتن 158 إصابة

كسروان 88 إصابة

بعبدا 86 إصابة

بشري 73 إصابة

عكار 70 إصابة

جبيل 53 إصابة

زغرتا 46 إصابة

الشوف 40 إصابة

صور 27 إصابة

عاليه 25 إصابة

البترون 23 إصابة

زحلة 21 إصابة

طرابلس 20 إصابة

المنية الضنية 20 إصابة

قيد التدقيق 20 إصابة

بعلبك 16 إصابة

صيدا 15 إصابة

الكورة 11 إصابة

النبطية 9 إصابة

مرجعيون 6 إصابة

جزين 5 إصابة

بنت جبيل 4 إصابة

البقاع الغربي 3 إصابة

راشيا 2 إصابة

الهرمل 1 إصابة وتوزعت الإصابات الـ 63 الجديدة على البلدات كالتالي: راس النبع ( بيروت) 10 إصابات

سبلين (الشوف) 3

تربل (زحلة) 2

زهراني (صيدا) 1

قبريخا (مرجعيون) 1

مزبود (الشوف) 10

كجدل عنجر (زحلة) 1

المنية الضنية (عكار) 1

نبطية الفوقى (النبطية) 2

غبيري (بعبدا) 2

انفة (الكورة) 1

جديدة القيطع (عكار) 2

شقرا (بنت جبيل) 1

العبدة (عكار) 2

الاشرفية (بيروت) 1

بخعون (المنية الضنية) 1

ببنين (عكار) 1

صفير (بعبدا) 1

النبي عثمان (بعلبك) 1.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تقرير”غرفة العمليات” اليومي: هكذا كيف توزعت إصابات “كورونا” الـ 63 على البلدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.