لبنان | الامن العام أشرف على انجاز المرحلة 4 من عملية ادخال اللبنانيين عبر العبودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وسجل دخول اكثر من 100 شخص عبر هذه النقطة، اخضعوا جميعهم للمعاينة الطبية ولفحص حرارة الجسم، ولأخذ عينات الPCR الخاصة بفيروس كورونا المستجد. وسط تدابير الوقاية والحماية واحترام المسافة الامنة. وجرى نقل جميع الداخلين بواسطة حافلات النقل المشترك الى اماكن حجرهم وفق الاليات المتبعة للوافدين عبر النقاط الحدودية، لحين ظهور نتائج فحوصات الPCR كي يبنى على الشيء مقتضاه من الناحية الصحية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الداخلين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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