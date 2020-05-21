لبنان | رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى دعا لاستهلال شهر شوال غروب السبت المقبل

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وأعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان اليوم الخميس، انه “عملا بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية، دعا رئيس المجلس الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان المؤمنين إلى استهلال شهر شوال للعام 1441 هجرية غروب يوم السبت القادم الواقع في 29 رمضان الموافق 23/8/2020م.
وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:
457600/01-457800/01-456703/01-456702/01-456701/01 .
اضاف البيان، “يعتذر الامام قبلان عن تقبل التهاني بالعيد بسبب جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يعيشها وطننا والمنطقة، سائلا المولى ان يتقبل صيام الصائمين واعمالهم وان يحفظ وطننا واهلنا وبلادنا من كل بلاء ووباء وسوء”.
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