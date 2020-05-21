لبنان | عكر: مرسوم التشكيلات أحيل في أقل من 5 أيام إلى مجلس القضاء الاعلى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت عكر عبر “تويتر”، “توضيحا للوقائع، إن المرسوم الذي أحيل إلى وزيرة الدفاع بخصوص التشكيلات القضائية لإبداء الرأي تمت إحالته في أقل من 5 أيام إلى مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزيرة العدل لتخفيض العدد بالكاد المحدد قانونا وهو 12 بدلا من 18 والوزيرة بانتظار استلام المرسوم”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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