كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال، “اخيراً خبر سار من مجلس النواب، اقر اليوم اقتراح قانون وهب فائض الغذاء في اللجان المشتركة، وكان لي شرف ترؤس اللجنة الفرعية التي عدلته على أمل ان نكون ساهمنا برفع الضائقة الغذائية عن كثر من المحتاجين في مجتمعنا موعدنا في الهيئة العامة للتصويت عليه. مع تحياتي وشكري لكل من ساهم بوصوله”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خبر سار من مجلس النواب… بوعاصي: أقرينا اقتراح قانون وهب فائض الغذاء في اللجان المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.