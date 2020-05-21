كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجرى الكشف على الاسعار وصلاحية السلع وتاريخها. وسطروا محاضر ضبط في حق المخالفين. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مندوبو وزارة الاقتصاد جالوا في البازورية ونظموا محاضر بحق مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.