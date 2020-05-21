لبنان | فريق طبي موفد من وزارة الصحة أخذ عينات PCR لـ87 شخصاً في مشتى حسن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة

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وأشار شديد إلى أن “العينات أخذت من أشخاص مقربين ومخالطين بشكل مباشر لعدد من المصابين من أبناء البلدة”.

وتم نقل العينات لفحصها في مختبر مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، كي يبنى على نتائجها المقتضى الصحي، وفق توجيهات وزارة الصحة”.