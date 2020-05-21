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وأشار شديد إلى أن “العينات أخذت من أشخاص مقربين ومخالطين بشكل مباشر لعدد من المصابين من أبناء البلدة”.
وتم نقل العينات لفحصها في مختبر مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، كي يبنى على نتائجها المقتضى الصحي، وفق توجيهات وزارة الصحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فريق طبي موفد من وزارة الصحة أخذ عينات PCR لـ87 شخصاً في مشتى حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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