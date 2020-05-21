لبنان | تفجر مياه نبع القسام جذب اهالي الضنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 04:37 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يشار الى أن نبع القسام يؤمن مياه الشرب والري لقسم كبير من بلدات وقرى الجانب الغربي والجنوبي من الضنية. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.