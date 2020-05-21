لبنان | إدارة الكوارث في بلديات صور: لا اصابات بـ”كورونا” اليوم على مستوى القضاء

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وتم تسجيل اليوم حالتين مشتبهتين”. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 42 مصابا.

توزعوا على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من إفريقيا – 3 حالات وافدة من أوروبا – 5 حالات محلية، وقد تماثل سبعة منهم للشفاء بشكل تام”.

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واضاف في بيان اليوم، ان “وحدة ادارة الكوارث بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج ال PCR الخاص بهم من ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

واعلنت أن “وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وطلب البيان من الاهالي “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة لتفادي أية إصابة او ضرر”.