كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 04:37 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذكرت البلدية أصحاب المولدات بأن “ظروف وأسباب تحركهم مهما كانت، فإن القانون واضح في هذا الشأن لصالح المشتركين ولصالح البلدية. كما أن قطع التيار الكهربائي في هذا الشهر الفضيل، وفي أسبوع العيد، يشكل خرقا للأعراف الاجتماعية. ولكن ولأجل أن ينال كل طرف حقه، فإن البلدية ستقوم في الأسابيع المقبلة بدراسة جدية تستمع فيها الى آراء جميع الأطراف، وتعد خطة لتطبيق القانون الذي يحمي حقوق الطرفين وبكل شفافية واحترام، لينال كل ذي حق حقه”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية فنيدق تحذر أصحاب المولدات من تكرار ما حصل بالأمس من قطع متعمد للتيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.