لبنان | مجلس الوزراء يمدد حال التعبئة العامة… ولا تصور وتوجه حتى الآن لإعادة فتح المطار

وأشارت الى ان “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبدى استعداده ابتداء من 27 الحالي للتدخل في السوق وحماية العملة الوطنية استنادا الى اتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب”.

وأعلنت أن مجلس الوزراء قرر تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 حزيران المقبل ضمناً، لافتة الى أنه “تم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا”. وقالت، “ندرس طبيعة الحالات وسببها الاساسي رحلات الوافدين ويمكن ضبطها، أما حالات المقيمين فسببها عدم احترام إجراءات التعبئة العامة”.

وأضافت، “بدراسة طبيعة الحالات ليست انتشارا للوباء انما محددة في أماكن معينة وبين الوافدين من الخارج”.

وأكدت عبد الصمد ان “لا تصور وتوجه حتى الآن لإعادة فتح المطار، ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي”. ولفتت الى أنه “لم يتطرق إلى موضوع التعيينات”.