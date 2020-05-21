لبنان | وصول 150 لبنانياً الى معبر المصنع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 04:37 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكانت فرق تابعة لوزارة الصحة العامة أخذت عينات لفحوصات ال PCR، وعملت 5 باصات تابعة للنقل المشترك على نقلهم الى منازلهم لينفذوا الحجر المنزلي.

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