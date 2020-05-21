لبنان | رقم قياسي لحالات كورونا في لبنان… 63 إصابة بين الوافدين والمحليين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 02:32 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1024 اصابة. وفي تفاصيل الأرقام فقد سجل 36 إصابة من بين المقيمين منهم 34 حالة مخالطة، كما سجل 27 حالة من بين المغتربين. وأجرت 2057 فحصاً للمقيمين، و90 فحصاً للوافدين.

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