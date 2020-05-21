لبنان | اعتصام أمام وزارة الاتصالات رفضاً للمحاصصة في التعيينات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 02:32 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورددت شعارات رافضة للمحاصصة في التعيينات في مجالس ادارة شركات الاتصالات، وان تكون صلاحية الخط من شهر إلى سنة، وان يتم احتساب التكلفة على الثانية وليس الدقيقة.

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