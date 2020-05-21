لبنان | بلدية الدكوانة: نتائج فحوص الـPCR كلّها سلبية

أنّ “نتيجة الفحوص المخبرية الـPCR التي أجراها المختبر النقال المتخصص التابع للجامعة اللبنانية الأميركية LAU، لنحو 30 شخصاً، بطريقة عشوائية، جاءت كلها سلبية من دون تسجيل أي إصابة بفيروس #كورونا”.

وأشارت إلى أنّ “الأشخاص الذين أجريت لهم هذه الفحوصات، تم انتقاؤهم من العاملين في السوبرماركت، ومحطات الوقود وشرطة البلدية وفرق الاشغال وعدد من السكان”.