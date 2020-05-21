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أنّ “نتيجة الفحوص المخبرية الـPCR التي أجراها المختبر النقال المتخصص التابع للجامعة اللبنانية الأميركية LAU، لنحو 30 شخصاً، بطريقة عشوائية، جاءت كلها سلبية من دون تسجيل أي إصابة بفيروس #كورونا”.
وأشارت إلى أنّ “الأشخاص الذين أجريت لهم هذه الفحوصات، تم انتقاؤهم من العاملين في السوبرماركت، ومحطات الوقود وشرطة البلدية وفرق الاشغال وعدد من السكان”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الدكوانة: نتائج فحوص الـPCR كلّها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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