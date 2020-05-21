لبنان | استنكاراً لما يتعرض له الطاقم الطبي.. دعوة للتوقف عن العمل ساعة في المستشفيات والعيادات

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وجاء في بيان صادر عن الجهات الداعية لهذا التحرك: “يتعرض الجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي منذ أشهر لاعتداءات وصلت حد الضرب والعنف الجسدي، طاولت الأطباء والممرضات والعاملين في المستشفيات،

إضافة إلى حوادث السرقات في الصيدليات، في مختلف المناطق اللبنانية من الهرمل إلى زحلة وعكار واخيرا طرابلس والنبطية، ما يشكل إساءة موصوفة للاطباء والممرضات والصيادلة والعاملين الصحيين، وتعرضا لرسالتهم الانسانية والمهنية

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وتجاهلا لها، رغم المخاطر التي يتعرضون لها والتضحيات التي يقدمونها، والتي بدت واضحة في جائحة كورونا التي يجتازها لبنان والعالم”.

وأضاف البيان: “استنكاراً لهذه الاعتداءات، وللطلب إلى السلطات القضائية والأجهزة الأمنية المعنية الضرب بيد من حديد لكلّ من تسول له نفسه الاعتداء على الجسم الطبي، واتخاذ اجراءات الحماية الأمنية الضرورية،

دعت نقابتا الاطباء في بيروت والشمال، ونقابة الصيادلة، ونقابة الممرضات والممرضين الى وقفة تضامنية والتوقف عن العمل في المستشفيات والعيادات الطبية، غدا الجمعة 22 أيار الجاري بين الثانية عشرة ظهرا والواحدة بعد الظهر”.