كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الادعاء على نائب نقيب الصيارفة وآخرين بجرم مخالفة قانون الصيرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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